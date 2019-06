Züge fahren ohne Halt durch

Foto: dpa

Umweltaktivisten in weißen Overalls mit der Aufschrift "Ende Gelände" sitzen vor dem Bahnhof nachdem sie von der Polizei gestoppt wurden. Ein Aktionsbündnis will im Rheinischen Revier in den kommenden Tagen einen Tagebau oder eine Kohle-Transportbahn blockieren, um die Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg zu unterstreichen.