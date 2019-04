Psychisch kranker Strafgefangener

Köln. Die Polizei prüft mehrere Hinweise auf den psychisch kranken Strafgefangenen Otto Krüger, der am Sonntag nicht von seinem Ausgang zurückgekehrt war. Der wegen Totschlags verurteilte 67-Jährige könnte sich im Raum Bonn, Bornheim oder Troisdorf aufhalten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2019

Der psychisch kranke Strafgefangene Otto Krüger ist am Sonntagnachmittag in Köln nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Die Polizei hatte deshalb um Hinweise gebeten und gewarnt: Der 67-jährige Otto Krüger könne unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv auftreten.

Mehrere Hinweise aus Bonn und der Region seien bisher bei der Polizei eingegangen, teilte ein Sprecher aus Bonn am Dienstagmorgen auf GA-Anfrage mit. Jede einzelne Meldung werde sofort geprüft. Allerdings sei es nicht ungewöhnlich, dass die Zahl der Meldungen ansteigt, sobald es eine Fahndung über die Medien gebe. Bislang habe noch keiner der Hinweise zu einer Ergreifung des Strafgefangenen geführt. Das bestätigte die für den Fall zuständige Kölner Polizei am Dienstag auf GA-Anfrage.

Otto Krüger ist seit Sonntag um 13.45 Uhr verschwunden. Er kehrte aus einem zeitlich befristeten Ausgang nicht zurück. Er hat Bargeld bei sich, ist auf Medikamente angewiesen und hat sich in der Vergangenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Meistens hielt er sich im Bereich Bonn, Bornheim oder Troisdorf auf.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

1,73 Meter groß

kräftig-untersetzte Statur

Halbglatze mit kurzen grauen Haaren

braune Augen

grüner Anorak

blaue Jeans

blauweißes Oberhemd

schwarz-weiße Turnschuhe

Die Polizei warnt dringend vor Versuchen, den 67-Jährigen anzusprechen oder ihn festzuhalten. 2014 war der 67-Jährige schon einmal von einem Ausgang nicht zurückgekehrt. Anfang Januar 2015 fasste die Polizei ihn in der Quantiusstraße in Bonn.

Otto Krüger stammt aus Bonn. Er hatte 1998 in Bad Godesberg seine 78-jährige Nachbarin unter Alkoholeinfluss totgetreten. Schon 2014 war die Frage seitens der Bonner Justiz aufgekommen, wieso der als debil und aggressiv geltende Mann überhaupt Ausgang bekommen hatte.



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.