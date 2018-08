Köln. Nach zwei Bränden in Köln hat die Polizei am Montagmorgen eine 47-Jährige festgenommen. Zeugen hatten sie zuvor festgehalten. Die mutmaßliche Brandstifterin soll Grünflächen angezündet haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Eine 47-jährige Frau hat am Montagmorgen innerhalb einer halben Stunde zwei Grünflächen in Köln-Deutz angezündet. Die Feuerwehr löschte die Brände rechtzeitig und verhinderte so weitere Schäden. Zeugen hielten die mutmaßliche Brandstifterin laut Polizei fest, so dass diese vorläufig festgenommen wurde.

Gegen 8 Uhr war die Polizei zum ersten Mal zu einem Feuer im Pyramidenpark an der Gummersbacher Straße geeilt, wo eine 100 Quadratmeter große Grünfläche auf einem Hügel brannte. Eine Zeugin beschrieb eine Frau, die kurz zuvor die Böschung hinuntergelaufen sei. Eine Suche nach der Tatverdächtigen blieb erfolglos. Eine halbe Stunde später wurde ein weiterer Brand gemeldet, diesmal auf der anderen Seite des Hügels. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich das Feuer dort auf etwa 600 Quadratmetern aus.

Am Brandort hatten hielten drei Zeuginnen die mutmaßliche Brandstifterin fest. Nach ihrer Vernehmung wurde die 47-Jährige mangels Haftgründen entlassen.