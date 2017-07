Köln/Bonn. Am Dienstagnachmittag konnte die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Flughafenbahnhof Köln/Bonn festnehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2017

Am Flughafenbahnhof Köln/Bonn konnte am Dienstag ein international gesuchter Mann festgenommen werden. Der 23-jährige Mann stammt nach Angaben der Polizei aus Ungarn und wurde wegen verschiedener Eigentums- und Gewaltdelikten per Haftbefehl gesucht.

Während einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Ausweispapiere bei sich hatte. Als in den Diensträumen der Bundespolizei seine Fingerabdrücke kontrolliert wurden, konnte der Mann als der Gesuchte identifiziert und festgenommen werden.