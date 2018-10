Tankstellenraub in Köln

KÖLN. Ein polizeibekannter Intensivtäter wurde in der Nacht zu Dienstag in Köln festgenommen. Der 17-Jährige hatte zuvor eine Tankstelle überfallen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag eine Tankstelle in der Kölner Altstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 3.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Holzmarkt und entnahm zunächst drei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank. Anschließend forderte er mit einer Waffe in der Hand die 49-jährige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach und griff stattedessen zum Telefonhörer, um die Polizei zu alarmieren. Der 17-Jährige flüchtete mit den Bierflaschen aus der Tankstelle, konnte allerdings wenig später von der Polizei festgenommen werden. Laut Bericht handelt es sich um einen bereits bekannten Intensivtäter.