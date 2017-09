51-Jähriger belästigt junge Frauen

Beamte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Köln. Am Donnerstagmorgen hat ein Exhibitionist zwei junge Frauen in einem Regionalexpress auf dem Weg von Düsseldorf zum Flughafen Köln/Bonn belästigt. Kurz darauf wurde der 51-jährige Mann am Kölner Hauptbahnhof von der Bundespolizei festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.09.2017

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden jungen Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren in einem Regionalexpress von Düsseldorf zum Flughafen Köln/Bonn unterwegs, als sich ein 51-jähriger Mann auf einen Sitzplatz gegenüber setzte. Nach Angaben der Frauen zog er sich daraufhin sofort die Hosen runter und begann zu onanieren.

Daraufhin flohen die Frauen von ihrem Platz in die obere Etage des Zuges, wohin ihnen der Exhibitionist jedoch folgte. Deshalb alarmierten die Geschädigten sofort die Polizei. Als der Regionalexpress den Kölner Hauptbahnhof erreichte, konnten die Beamten der Bundespolizei den Exhibitionisten festnehmen.

Die Polizisten stellten bei dem 51-Jährigen einen Atemalkoholwert von knapp 1,5 Promille fest. Des Weiteren war der Mann bereits wegen diverser Eigentums- sowie Gewaltdelikte polizeibekannt.

Die Bundespolizei erstattete gegen den Mann Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.