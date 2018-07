Einsatz in Bad Münstereifel

Bei einer Durchsuchung in Bad Münstereifel hat die Polizei Waffen und Munition gefunden.

Bad Münstereifel. Diverse scharfe Waffen sowie Munition hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Bad Münstereifel sichergestellt. Ein 53-Jähriger steht im Verdacht, die Waffen illegal besessen zu haben. Er gilt als psychisch labil.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2018

Bei einer Hausdurchsuchung am frühen Dienstagmorgen in Bad Münstereifel ist die Polizei auf ein Waffenarsenal gestoßen. Ein 53-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht, illegal im Besitz diverser scharfer Schusswaffen gewesen zu sein. Die Polizei Euskirchen führte die Durchsuchung mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei Essen gegen 4 Uhr morgens durch, nachdem das Amtsgericht Bonn für den Einsatz grünes Licht gegeben hatte. Sichergestellt wurden zwei scharfe Langwaffen, zwei Maschinengewehre, eine unvollständige Pumpgun, diverse Waffenteile sowie verschiedene Munitionsarten.

Als die Einsatzkräfte die Tür zum Wohnhaus des Mannes aufsprengten, fanden sie diesen stark alkoholisiert vor und nahmen ihn fest. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann ist laut Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Der Beschuldigte konsumiere erhebliche Mengen Alkohol und Medikamente und sei psychisch instabil.