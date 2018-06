Tatzusammenhang wird geprüft

Köln. Nach den versuchten Vergewaltigungen an einer 20-Jährigen und einer 23-Jährigen in Köln hat die Polizei einen Tatverdächigen festgenommen. Es handelt sich um einen vorbestraften Sexualstraftäter.

Von Sebastian Meltz, 14.06.2018

Nach versuchten Vergewaltigungen am 31. Mai im Kölner Stadtteil Lindenthal und am 2. Juni in der Kölner Südstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Behörde am Donnerstagmorgen mit. Ein Haftrichter hat am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen einen 41-jährigen erlassen. Es handelt sich laut Polizei um einen einschlägig vorbestraften "Kurs"-Probanden.

Am frühen Morgen des 31. Mai hatte ein Mann eine 23-Jährige überwältigt, ihr den Mund zugehalten und in ein Gebüsch gezogen. Am frühen Morgen des 1. Juni verfolgte ein Mann eine 20-Jährige, riss sie zu Boden und hielt ihr den Mund zu. Beide Taten ereigneten sich gegen etwa 4 Uhr. In beiden Fällen ließ der Angreifer von seinem Opfer ab, als sich Passanten näherten. Ob ein Tatzusammenhang besteht, werde geprüft.

"Kurs" steht für Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine ressortübergreifende Verwaltungsvorschrift von Innen-, Justiz- und Arbeitsministerium mit der Zielsetzung, die Allgemeinheit bestmöglich vor besonders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern zu schützen. Sie soll verhindern, dass gefährliche Menschen nach der Haftentlassung in die Anonymität abrutschen und neue Sexualdelikte begehen.

Sexualstraftäter werden bei "Kurs" in die Risikogruppen A, B und C mit absteigendem Gefährdungspotenzial unterteilt. Das Programm gibt es seit 2010. Wie viele "Kurs"-Probanden es in NRW gibt, wird geheim gehalten. Es müssten mehrere Hundert in NRW sein, so interne Schätzungen. Nach Recherchen der Rheinischen Post, wurden seit Beginn des Programms vor acht Jahren 99 Probanden rückfällig. Das entspricht einer Rückfallquote von 3,1 Prozent.

Weitere Informationen folgen