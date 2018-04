Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Bergheim. In der Nacht des 7. Oktobers 2017 ist eine Frau auf dem Bergheimer Drachenspielplatz niedergeschlagen und vergewaltigt worden. Nun sucht die Polizei per Fahndungsfoto nach einem dringend tatverdächtigen 40-Jährigen, der auch für weitere Sexualdelikte verantwortlich sein könnte.

Von Dierk Himstedt, 13.04.2018

Der 40-jährige Saiyd Chourak wird verdächtigt, am 7. Oktober letzten Jahres (Samstag) nachts gegen 3.50 Uhr eine Frau am Drachenspielplatz im Bergheimer Ortsteil Zieverich niedergeschlagen und anschließend vergewaltigt zu haben. Nach der Tat flüchtete der Mann in Richtung Erftbrücke. Danach verliert sich seine Spur.

Die Polizei hat nun per Fahndungsfoto zu einer öffentlichen Suche nach dem Täter aufgerufen und dabei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Ermittler hatten im Vorfeld Spuren des dringend Tatverdächtigen Chourak an der Kleidung des Opfers festgestellt und sind in der Folge auf zwei weitere Sexualdelikte aus den Jahren 1998 und 2001 gestoßen, die auf denselben Täter hindeuten. Diese Taten waren ebenfalls in Bergheim passiert.

Foto: Polizei Rhein-Erft-Kreis Steht unter dringendem Tatverdacht, eine Frau am 7. Oktober 2017 in Bergheim vergewaltigt zu haben: Saiyd Chourak.

Die Polizei fragt nun, wer Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Chourak geben kann. Mögliche Zeugen sollen sich umgehend an die zuständige Polizeidienststelle wenden. Sie weist auch daraufhin, dass der Tatverdächtige weitere Taten begangen haben könnte, die bisher nicht angezeigt und verfolgt wurden. Wenn Tatopfer dazu Anhaltspunkte haben und eine Aussage machen können, sollen sich ebenfalls dringend bei der Polizei melden.

Aussagen nimmt die Polizei Rhein-Erft-Kreis unter der Rufnummer 02233/52-0 oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Notruf 110 entgegen.