Für Einbruch benutzt

Leverkusen/Köln. Am Mittwochvormittag werden Taucher der Polizei Köln einen gestohlenen Wagen aus dem Stöckenbergsee in Leverkusen holen. Unbekannte haben das Auto vermutlich am 5. November gestohlen und für einen Einbruch verwendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2018

Taucher der Polizei Köln werden am Mittwochvormittag ein gestohlenes Auto aus dem Stöckenbergsee in Leverkusen holen. Wie die Polizei mitteilte, beginnen die Vorbereitungen um 10 Uhr. Die endgültige Bergung soll voraussichtlich gegen 12 Uhr erfolgen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte das Auto, ein Hyundai Tucson, in der Nacht zum 5. November von einem Parkplatz in Köln-Flittard gestohlen und anschließend als Fahrzeug für einen Einbruch in Leverkusen-Rheindorf verwendet worden sein. Ein Angler hatte noch am selben Tag verdächtige Reifenspuren am Stöckenbergsee gemeldet. Taucher der Leverkusener Feuerwehr hatten das Fahrzeug im Wasser schließlich 50 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von etwa 17 Metern entdeckt.