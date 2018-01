Suche mit Foto

Köln. Die Polizei Köln sucht weiter nach einem vermissten Jugendlichen. Der 16-jährige Gabriel E. wurde zuletzt am 2. Januar gesehen. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Foto des Vermissten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.01.2018

Der 16-jährige Gabriel E. aus Köln-Zollstock wird noch immer vermisst. Auch, weil sich zwischenzeitlich neue Ermittlungsansätze ergaben, veröffentlichte die Polizei am Donnerstag einen erneuten Zeugenaufruf.

Wie die Polizei mitteilt, verließ der 16-Jährige am 2. Januar gegen 14 Uhr die elterliche Wohnung. Noch am gleichen Abend wurde sein verschlossenes Fahrrad am Höninger Platz an der Haltestelle „Zollstock Südfriedhof“ aufgefunden.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich Gabriel E. dort am Tag seines Verschwindens zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr aufgehalten hat und womöglich in die KVB-Linie 12 in Richtung Longerich eingestiegen ist.

Foto: Polizei Der 16-Jährige Gabriel E. wird vermisst.

Gabriel E. ist etwa 1,75 Meter groß. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und trägt eine eckige Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Jugendliche eine blaue Kapuzenjacke, eine graue Hose, hellbraune Schuhe, schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Strickmütze. Er führte eine große schwarze Sporttasche der Marke „Magnum“ mit.

Hinweise zum Vermissten nimmt die Kölner Polizei unter 0221/2290 entgegen. Sollte Gabriel E. angetroffen werden, sollen Zeugen die Notrufnummer "110" wählen.