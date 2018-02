39-Jähriger festgenommen

Die Cannabis-Plantage in Bergheim.

Die Cannabis-Plantage in Bergheim.

01.02.2018 Bergheim. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat eine Cannabisplantage mit mehr als 1500 Pflanzen ausgehoben. Der mutmaßliche Betreiber, ein 39-Jähriger aus Neuss, wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Er soll in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis die Cannabispflanzen in mehreren Gebäuden eines Hofs gezüchtet haben. Die Beamten beschlagnahmten bei einer Durchsuchung neben "Pflanzen in unterschiedlichen Größen und Wuchsstadien" auch umfangreiche Ausrüstungen zur Aufzucht und technische Geräte. Die Energie hatte sich der der Mann offenbar illegal abgezapft. (afp)