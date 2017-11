99 erntereife Pflanzen sichergestellt

Köln. 99 erntereife Marihuana-Pflanzen stellte die Kölner Polizei auf einem Dachboden im Kölner Ortsteil Mülheim sicher. Die kleine Plantage hätte drei bis vier Kilo Ertrag abgeworfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2017

Die Ermittler kamen früh. Um drei Uhr in der Nacht zu Dienstag, 7. November, standen die Zivilfahnder vor der Tür des 33-jährigen Plantagenbetreibers. In einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße betrieb er mit professionellen Lampen und technischen Vorrichtungen die kleine Plantage. Nach ersten Schätzungen der Polizei hätten die Pflanzen einen Ertrag von bis zu vier Kilo abgeworfen.

Während der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Täter den Strom für seine Plantage von Nachbarn abgezapft hatte. Angeschlossen hatte er seinen Belüfter sowie die Lampen für die Pflanzen an die Hausversorgung. Nun muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Entziehung elektrischer Energie verantworten. Bei der Polizei ist er kein Unbekannter.