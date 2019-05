Köln. Um einen möglicher Einbrecher zu stellen, ist die Kölner Polizei am frühen Freitagmorgen in eine Wohnung in Köln-Kalk eingedrungen. Zunächst fand sie dort einen toten 83-Jährigen. Der Einbrecher sprang plötzlich aus dem Schrank.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2019

Unter kuriosen Umständen hat die Polizei Köln am frühen Freitagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen können. Zuvor hatte ein Anrufer die Polizei gegen 3.50 Uhr alarmiert. Die Spur führte nach Köln-Kalk in eine Wohnung in der Eythstraße. Bei der Suche nach einem möglichen Einbrecher hatten die Einsatzkräfte in der Wohnung jedoch zunächst den 83-jährigen Bewohner tot aufgefunden.

Während die Polizeibeamten nach Anhaltspunkten für die Todesursache des Mannes suchten, sprang plötzlich unvermittelt ein Mann aus dem Kleiderschrank und entkam zunächst durch das Schlafzimmerfenster über das Vordach durch die Nachbarwohnung ins Freie. Dort, im Nachbargarten, konnte der Flüchtige von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 38-jährige, polizeilich bekannte mutmaßliche Einbrecher, verweigert bislang die Aussage, wie er in die Wohnung gelangt ist. Einen Zusammenhang mit dem Tod des 83-Jährigen gibt es jedoch wohl nicht. Bei einer nachträglichen Obduktion des Toten fanden sich nach Angaben der Polizei keine Anzeichen für eine Gewalteinwirkung. Laut Aussage der Rechtsmediziner war der Mann bereits geraume Zeit vor dem Einbruch tot. Die Ermittlungen wegen des Einbruchs gegen den 38-Jährigen laufen.