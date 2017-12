Ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk

Köln. In der Jackentasche eines Mannes fand die Bundespolizei in der Nacht zu Dienstag am Kölner Hauptbahnhof ein Fleischerbeil. Er behauptete, es sei ein Weihnachtsgeschenk für einen Freund.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Die Bundespolizisten machten am Kölner Hauptbahnhof in der Jackentasche eines Bonners einen ungewöhnlichen Fund: Der 42-Jährige trug ein Fleischerbeil mit einer Klingenlänge von 16 Zentimetern in der Innentasche seiner Jacke. Die Polizei kontrollierte den Mann am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr. Er wirkte sichtlich nervös und verstrickte sich in Widersprüche.

Der Mann war schon wegen mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Polizei bekannt. Das Fleischerbeil solle ein Weihnachtsgeschenk für einen Freund sein, sagte der Bonner aus. Das Messer wurde sichergestellt.