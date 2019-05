Köln. Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann am Kölner Hauptbahnhof festgenommen. Bei einer Kontrolle entdeckten Polizisten 740 Euro Falschgeld und eine größere Menge Drogen, die er unter seinem Essen versteckte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Am späten Mittwochnachmittag haben Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen jungen Mann festgenommen. Nachdem der Reisende sich bei einer Befragung der Beamten in Widersprüche verstrickte, nahmen sie ihn mit zur Dienststelle. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Dort stellten sie einen Briefumschlag mit 740 Euro Falschgeld bei dem 27-Jährigen sicher. Insgesamt steckten zehn 50 Euro- und zwölf 20 Euroscheine in seiner Jackentasche.

Unter dem von dem Mann in einer Schachtel mitgeführten Essen fanden die Polizisten außerdem drei Haschischplatten, 200 Ecstasytabletten und eine geringe Menge an Marihuana. Das Falschgeld sowie die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Inverkehrbringen von Falschgeld ermittelt. Er wurde nach seiner Festnahme an die Kriminalpolizei Köln übergeben.