Brandserie in der Innenstadt

Köln. Nach einer Serie von Brandstiftungen in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nun nach den bislang unbekannten Tätern. Drei Brände innerhalb von drei Minuten sollen die Unbekannten gelegt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2018

Eine Reihe von Bränden haben Unbekannte am Montagabend in der Kölner Innenstadt gelegt. Nach Angabe der Polizei wurden innerhalb von drei Minuten drei Brände im Kölner Eigelsteinviertel entdeckt. Der erste Brand eines Holzstapels auf der Baustelle einer Abendschule wurde um 18.30 Uhr gemeldet. Des Weiteren brannte in der Gereonsmühlengasse ein Ford Transit und im Klingelpützpark ein Zeitungsstapel.

Weitere dreieinhalb Stunden später wurde ein Fahrzeugbrand in der Apostelnstraße gemeldet. Dort entdeckte ein Zeuge ein Feuer im Radkasten eines Mini. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Brände von denselben Personen gelegt wurden.

Hinweise zu dem Tatgeschehen und den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Tel. 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.