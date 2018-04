29-Jähriger attackiert

Köln. Ein 29-Jähriger wurde im Januar in Köln Opfer eines Raubs. Mehrere Täter hatten ihn attackiert. Nun fahndet die Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach einem der Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2018

Nach einem Raubüberfall in Köln auf einen 29-jährigen Passanten fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der Täter. Der Unbekannte stehe in dringendem Verdacht, in der Nacht auf Sonntag, 28. Januar, mit mehreren Mittätern auf den Kölner eingeschlagen und ihn beraubt zu haben.

Der 29-Jährige hatte gegen 2.30 Uhr die U-Bahn-Station "Kalk Kapelle" verlassen, als ihn die Unbekannten anpöbelten und beleidigten. Nach einem Streitgespräch sei der Mann weitergegangen. Dabei soll ihm ein Mitglied der Gruppe gefolgt und eine mitgeführte Plastiktüte entrissen haben.

Als der Kölner daraufhin flüchtete, kam er zu Fall. Die Täter sollen ihn daraufhin getreten und ihm zwei Handys sowie mehrere hundert Euro Bargeld abgenommen haben.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen der mutmaßlichen Täter:

Foto: Polizei Mit diesem Foto sucht die Polizei nach einem Raubüberfall in Köln nach einem mutmaßlichen Täter.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0221-2290 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.