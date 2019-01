Durchsuchung in Kölner Wohnung

Köln. Die Kölner Polizei hat einen notorischen Fahrraddieb in Köln mithilfe der GPS-Ortung eines gestohlenen Rades aufgespürt. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten weiteres Diebesgut.

Von Jill Mylonas, 30.01.2019

Der Diebstahl eines modernen E-Bikes in Köln wurde einem 43-jährigen Mann zum Verhängnis. Laut Polizei hatte er das Fahrrad und den dazugehörigen Akku auf der Ladestation am vergangenen Freitag, 25. Januar, aus der Garage des Besitzers entwendet. Der 30-jährige Geschädigte aus Höhenhaus zeigte den Diebstahl am Dienstag letztlich an. Auf der Wache gab er an, dass er inzwischen per GPS-App auf seinem Handy eine Verbindung zu seinem E-Bike hatte herstellen können. Mithilfe dieser App sei es ihm zudem bereits gelungen, das Rad in Vingst zu orten und den Akku zu sperren.

Zur letzten georteten Adresse im Bereich Oranienstraße fuhr der Geschädigte gemeinsam mit einer Streifenwagenbesatzung und mit Ermittlern der Kriminalpolizei. Kurz darauf entdeckten die Beamten auf einem Balkon einen Fahrradlenker, der über das Geländer ragte. Der Kölner erkannte ihn sofort als den seines E-Bikes wieder. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung gab der 48-jährige Wohnungsbesitzer an, das E-Bike gehöre seinem 43-jährigen Kumpel, der das Rad nur in seiner Wohnung deponiert habe. Als die Beamten auch die Wohnung des 43-Jährigen durchsuchten, entdeckten sie neben zahlreichen Beweismitteln insgesamt fünf weitere teils hochwertige Fahrräder. Das E-Bike übergaben die Beamten noch vor Ort dem 30-jährigen Eigentümer.

Gegen Dieb lag Haftbefehl vor

Zunächst hatte der 43-Jährige falsche Personalien angegeben. Bei seiner Identitätsfeststellung auf der Wache stellten die Uniformierten fest, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls vorlag. Nun sitzt der notorische Fahrraddieb in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen die Tatbeteiligten dauern an.