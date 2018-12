Vorfall in Köln

Köln. Nach Feststellung eines Einschusslochs in der Fahrertür eines geparkten Autos in Köln-Höhenberg in der Nacht zu Mittwoch sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einer Schussabgabe oder zu den Tätern machen können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2018

In einer ersten Vernehmung hat der Eigentümer des weißen Toyota angegeben, seinen Wagen am vergangenen Wochenende unbeschädigt vor der Shisha-Bar "Sahara" auf der Frankfurter Straße abgestellt zu haben.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und die kriminaltechnische Untersuchung des Fahrzeugs in Auftrag gegeben.