Einsatz vor Supermarkt

Köln. Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Kölner Polizei am Mittwochabend eine scharfe Schusswaffe und die dazugehörige Munition beschlagnahmen können.

Von Laszlo Scheuch, 30.11.2017

Wie die Ermittler mitteilen, hatte der 38-jährige Zeuge gegen 19.20 Uhr vor einem Supermarkt in Köln-Rondorf einen 34-jährigen Rollstuhlfahrer dabei beobachtet, wie er für kurze Zeit eine Pistole in der Hand hielt. Die hinzugerufenen Polizisten trafen den Verdächtigen noch im Eingangsbereich des am Weißdornweg gelegenen Supermarkts an.

Aufgrund des konkreten Hinweises auf eine Waffe fesselten die Beamten den 34-Jährigen, durchsuchten ihn und fanden in seiner Tasche eine scharfe Pistole sowie die zugehörige Munition. Da der Mann keine Erlaubnis zum Führen der Waffe vorweisen konnte, beschlagnahmten die Polizisten umgehend die Pistole, das Magazin und die Munition.

Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnung des 34-Jährigen, fanden fünf Gewehrpatronen und beschlagnahmten auch diese. Wie der Mann in den Besitz der Pistole kam muss noch ermittelt werden. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er die Waffe lediglich zur Verteidigung mit sich führte. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.