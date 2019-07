Fast 400 Besucher

In einem Parkhaus in Köln fand die Party statt.

Köln. Die Polizei hat in Köln eine illegale Party in einem Parkhaus in Junkersdorf beendet. Ein Wachmann stieß in der Nacht zu Sonntag auf rund 400 Feiernde.

Von Sebastian Fink, 28.07.2019

Rund 400 Menschen haben in der Nacht zu Sonntag in einem Kölner Parkhaus eine nicht genehmigte Party gefeiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß ein Wachmann des Parkhauses an der Emmy-Noether-Straße im Stadtteil Junkersdorf gegen 2 Uhr auf die Partyteilnehmer, die auf mehreren Ebenen Musik hörten und feierten. Er rief dann die Polizei zur Hilfe, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen die Party auflöste. Im Namen des Parkhausbetreibers, der sein Hausrecht ausübte, forderte die Polizei die Anwesenden auf, das Parkhaus unverzüglich zu verlassen.

"Dieser Aufforderung kamen die Männer und Frauen nach und entfernten sich ohne besondere Vorkommnisse in unterschiedliche Richtungen. Den Polizisten wurden vor Ort keine Beschädigungen gemeldet, ein Strafantrag wurde ebenfalls bislang noch nicht gestellt", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Trotzdem warnen die Beamten vor solchen Aktionen, da diese strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen haben könnten. "Zudem kann es zu unvorhersehbaren Zwischenfällen kommen, die ein hohes Gefahrenpotential entwickeln können."