Oldtimer aus Garage entwendet

Köln. In Köln-Rodenkirchen wurde ein Ford Mustang Fastback von 1967 aus einer Garage gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2019

Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen ist ein Ford Mustang Fastback von 1967 aus einer Garage entwendet worden. Der dunkelgrüne Oldtimer mit dem Kennzeichen K-YC 67 befand sich in einer Tiefgarage in der Römerstraße.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wurde das Fahrzeug zwischen dem 24. April und dem vergangenen Mittwochgestohlen. Wer Hinweise zum Auto oder den Dieben geben kann, soll sich unter der Rufnummer 0221/2290 an die Polizei wenden. Hinweise per E-Mail gehen an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.