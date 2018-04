Sommerfest auf Galopprennbahn

13.04.2018 KÖLN. Bei den vorherigen sieben Welt- oder Europameisterschaften war Lukas Podolski als Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dabei, bei seinem ersten großen Turnier seit 2002 veranstaltet der Weltmeister nun ein eigenes Public Viewing.

Für den 23. Juni, den Tag von Deutschlands zweiten WM-Gruppenspiel in Russland gegen Schweden, organisiert der inzwischen bei Vissel Kobe in Japan unter Vertrag stehende Offensivspieler ein Sommerfest auf der Galopprennbahn in Köln.

„Jetzt, wo ich nicht mehr spiele, ist mir diese Idee mit Markus Krampe, der mit mir viele erfolgreiche Events macht, gekommen“, sagte Podolski dem „Express“: „Ich hoffe, das wird ein geiler Tag mit schönem Wetter und natürlich einem deutschen Sieg!“ Das Spiel wird auf vier großen LED-Leinwänden zu sehen sein, kölsche Bands wie Kasalla und Cat Ballou sorgen für das musikalische Rahmenprogramm. Die Besucherzahl ist auf 15 000 limitiert.

„Für mich ist es schon noch komisch, wenn ich die Länderspiele am Fernseher sehe, weil ich bei so vielen Turnieren selbst dabei war“, sagte der 130-malige Nationalspieler: „Aber ich freue mich natürlich auch, die WM mal ganz entspannt in meiner Heimat in Köln als Fan verfolgen zu können.“ (dpa)