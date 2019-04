Folgenschwerer Unfall

Köln. Am Dienstagmorgen hat eine 44-jährige Autofahrerin einen 73-jährigen Fußgänger in Köln-Lindenthal angefahren und dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.04.2019

Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen ein 73-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in Köln-Lindenthal. Gegen 9.30 Uhr erfasste laut Polizeiangaben ein schwarzer Mercedes einer 44-jährigen Frau den älteren Mann auf einem Zebrastreifen in der Bachemer Straße in Höhe des Hildegardis-Krankenhauses.

Nach Zeugenaussagen wurde der 73-Jährige durch den Aufprall auf die Motorhaube des Mercedes und dann einige Meter weit zurück auf die Straße geschleudert. Die herbeigerufenen Rettungskräfte fuhren den bewusstlosen Kölner in das nahe gelegene Krankenhaus.