KÖLN. Sieben Personen erlitten am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A4 kurz hinter der Anschlussstelle Köln-Klettenberg Verletzungen. Ein 61-Jähriger hatte offenbar ein Stauende übersehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.05.2018

Insgesamt sieben verletzte Personen forderte am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall auf der A4 bei Köln-Klettenberg. Wie die Polizei mitteilte, befuhr um kurz nach 14 Uhr ein 61-Jähriger aus Erkelenz die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen. Nach ersten Ermittlungen soll er etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Klettenberg einen vor ihm abbremsenden Peugeot an einem Stauende zu spät gesehen haben.

Er fuhr auf dessen Heck auf. Seine dem 61-Jährigen in einem Opel folgende 20 Jahre alte Tochter konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr so auf den Hyundai ihres Vaters auf. Der Hyundai wurde durch den Aufprall hochgeschleudert und überschlug sich.

Sieben Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder in dem Peugeot, erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A4 in Richtung Aachen etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf rund zehn Kilometer. Um 16 Uhr gab die Polizei die strecke wieder frei.