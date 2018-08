Störfall in Wesseling

In Wesseling war es zu dem Zwischenfall in der Müllverbrennungsanlage gekommen.

Wesseling. Bei dem Unternehmen Thermische Rückstandsverwertung (TRV) an der Rodenkirchener Straße in Wesseling hat es am Samstag eine Störung gegeben. Aus einem der Schornsteine der Müllverbrennungsanlage stieg pinkfarbener Rauch aus

Auf GA-Anfrage bestätigte Ulrich Götz, Geschäftsführer des Unternehmens, den Zwischenfall. "Gegen 10 Uhr hatten wir eine kurzzeitige Färbung des Abggasstroms." Daraufhin sei der Müllverbrennungsvorgang sofort gestoppt worden. In der Anlage, die sich in unmittelbarer Nähe zum Wesselinger Werk von Lyondell-Basell befindet, werden sogenannte "gefährliche Industrieabfälle" verbrannt. Dazu zählen unter anderem Heizöl oder Abfälle aus Krankenhäusern.

Was den pinkfarbenen Rauch ausgelöst hat, ist bisher noch unklar. "Wir haben sofort eine Luftmessung gemacht und Bodenproben genommen", teilte Götz dem GA mit. Dabei seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Zudem wurde eine Rauchgasprobe genommen, die derzeit von der Feuerwehr ausgewertet wird. Ein Ergebnis soll erst am Nachmittag vorliegen.

Eventuell könnte Jod, der sich in dem Müll befand, die Färbung ausgelöst haben. In fünf anderen Müllverbrennungsanlagen sei es in der Vergangenheit laut Götz zu einer ähnlichen Färbung gekommen. Bei diesem Fällen sei Jod der Auslöser gewesen. "Ob jedoch dies auch heute zutrifft, können wir bisher nicht sagen", so Götz.

Von einer Gefahr für die Anwohner geht die Leitstelle der Feuerwehr nicht aus. Der Rauch ist mittlerweile nicht mehr zu sehen. Zahlreiche Anwohner hatten sich wegen des Vorfalls besorgt bei der Feuerwehr gemeldet.