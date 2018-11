Auftritt im Rheinenergie-Stadion

Köln. Neben Metallica und Pink kommt 2019 ein weiterer musikalischer Hochkaräter ins Kölner Rheinenergie-Stadion: Im Rahmen seiner "Still noc dead yet"-Tour macht Phil Collins einen Stopp in Müngersdorf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Am 21. Juni 2019 wird Phil Collins in Müngersdorf auftreten: Der Sänger macht im Rahmen seiner "Still not dead yet"-Tour Halt in Köln und tritt im Rheinenergie-Stadion auf. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, 30. November, um 10 Uhr.