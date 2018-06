Tourismus-Umfrage

BRÜHL. Das Phantasialand in Brühl gehört laut einer aktuellen Umfrage zu den beliebtesten Reisezielen bei ausländischen Touristen in Deutschland. Demnach liegt der Freizeitpark noch vor dem Kölner Dom im Ranking.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2018

Zu den zehn beliebtesten deutschen Reisezielen von Touristen aus dem Ausland gehört auch das Phantasialand in Brühl: Nach der aktuellen Umfrage, die die Deutsche Zentrale für Tourismus jedes Jahr im Auftrag der Bundesregierung durchführt, liegt der Freizeitpark auf Platz acht der Top-Ziele in Deutschland.

Es wurden im Rahmen der offen gestalteten Umfrage fast 32.000 Deutschlandreisende aus mehr als 60 Ländern nach ihren Reise-Highlights im Jahr 2017 befragt. Auf Platz eins landete das Miniaturwunderland in Hamburg, die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Europapark Rust und Schloss Neuschwanstein. Der Kölner Dom schaffte es nicht ganz in die Top Ten; er steht auf Platz elf der Rangliste und damit hinter dem Phantasialand. Weitere beliebte Ziele in der Region sind die Loreley im Mittelrheintal (Platz 34), das Deutsche Eck in Koblenz (Platz 20) und der Nationalpark Eifel (Platz 31).

Erst kürzlich hatte das Phantasialand, das 2017 sein 50-jähriges Bestehen feierte, den Parkscout Award als bester Freizeitpark Deutschlands gewonnen. Dabei hatten 35.000 Freizeitparkbesucher ihr Urteil in 16 Kategorien abgegeben und die Brühler Attraktion auf Platz eins vor dem Europapark Rust und dem Hansa-Park bei Neustadt an der Ostsee gewählt.