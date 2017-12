Freizeitpark in Brühl

BRÜHL. Der Freizeitpark "Phantasialand" ist bei den Besuchern sehr beliebt. Das ergab eine Abstimmung unter 35000 Besuchern in ganz Deutschland, das Phantasialand gewann den Parkscout Publikum Award 2017.

Das Phantasialand ist der große Gewinner beim Parkscout Publikums Award 2017. Insgesamt 35 000 Freizeitparkbesucher hatten 2017 in 16 Kategorien ihr Urteil abgegeben. Auf den Plätzen folgten der Europa-Park Rust und der Hansa-Park bei Neustadt an der Ostsee.

In den Kategorien Achterbahn, Familienachterbahn, Wasserattraktion, Thrill-Attraktion und Themenfahrt belegte das Phantasialand erste Plätze, dazu sechs weitere zweite Plätze. Der Brühler Freizeitpark, der 2017 sein 50-jähriges Bestehen feierte, hatte in den vergangenen Jahren stark in neue Attraktionen wie etwa zwei Achterbahnen investiert.