Freizeitpark baut „Rookburgh“

Brühl. Gerade in die neue Sommersaison gestartet, kündigt das Phantasialand eine neue Attraktion an. Die Fans dürfen sich demnach auf "Rookburgh" freuen.

Von Marcel Wolber, 02.04.2017

Mit der Eröffnung der Sommersaion im Phantasialand kündigt der Freizeitpark auch eine neue Attraktion an: Das Brühler Unternehmen baut dort, wo es zuletzt das "Race for Atlantis" abgerissen hat, die neue Themenwelt "Rookburgh".

Um die Besucher neugierig zu machen, teasert das Phantasialand die neue Themenwelt auf seiner Facebook-Seite an.

Auch an dem Sichtschutz zur Baustelle angrenzend an den Themenbereich Fantasy wirbt der Brühler Freizeitpark für die neue Attraktion. Auf einem Plakat kündigt das Unternehmen die Entstehung "eines weltweit einzigartigen Gesamtprojektes" an. Und weiter heißt es: "Entdecken Sie eine neue Dimension von Themenwelt, Attraktion und Erlebnis bei Tag und Nacht."

Zu sehen ist ein Ensemble aus einer alten Fabrik, einem Zeppelin, einem Mann im Steampunk-Outfit, jede Menge Zahnräder und Uhren sowie eine Art Druckmesser.

Wann genau die neue Themenwelt öffnet und was für Attraktionen dazu gehören, ist bislang noch völlig unklar.