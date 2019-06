Das Phantasialand eröffnet an diesem Dienstag seine neue Virtual-Reality-Achterbahn "Crazy Bats".

Achterbahn trifft Animationsfilm - Besucher des Brühler Phantasialandes können ab diesen Dienstag die neue Virtual-Reality-Achterbahn "Crazy Bats" fahren. Auf der Strecke des ehemaligen "Temple of the Nighthawk" erleben die Gäste nun ein lustiges, mehr als vierminütiges Abenteuer mit drei verrückten Fledermäusen (Bats) in der Hauptrolle.

Bereits am Montagabend durften sich Mitarbeiter des Freizeitparks ein erstes Bild von der neuen Attraktion machen. "Man vergisst, dass man in einer Achterbahn sitzt. Die Weite, die man mit den VR-Brillen erlebt, ist toll", fand René, der auch als Brillenträger keine Probleme hatte. Er zog die VR-Brille, die den Gästen kurz vor dem Bahnhof übergeben und nach der Fahrt auf einem Förderband abgelegt und dann zur Reinigung gebracht wird, einfach über die eigene.

Die VR-Brille kann mit einem Knopf auf der Rückseite ganz einfach festgedreht werden und stellt sich dann automatisch scharf. Während der Fahrt rasen die Besucher durch ein Schloss. Der Film ist dabei perfekt abgestimmt auf die Streckenführung. "'Crazy Bats' ist ein Familienspaß und ein Erlebnis, das einfach zu uns passt. Wir sind super glücklich damit", sagte Marketing-Direktorin Birgit Reckersdrees dem GA.

Ausführliche Berichterstattung folgt...