09.05.2018 Köln. Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Köln sorgt am Mittwochmorgen für lange Staus im Berufsverkehr. Ein Pferdetransporter war auf einen Kleintransporter aufgefahren, es gibt mehrere Verletzte.

Bei einer Karambolage auf der A1 bei Köln mit einem Pferdetransporter sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von drei Leichtverletzten. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr waren vier Menschen betroffen. Zwischen der Abfahrt Köln-Niehl und dem Kreuz Köln-Nord in Richtung Euskirchen bildete sich im Berufsverkehr ein kilometerlanger Stau. Nur ein Fahrstreifen war demnach am Morgen frei.

Laut Polizei war der Pferdetransporter an einer Baustelle in einen vorausfahrenden Kleintransporter gefahren. Der Lastwagen schob dann drei weitere Autos ineinander. Die zwei Pferde in dem Transporter blieben den Angaben zufolge unverletzt. Rettungswagen und ein Notarzt seien im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zuvor hatte der WDR über den Unfall berichtet.

(dpa)