Unfall beim Karneval

Köln. Nicht nur in Bonn, auch in Köln kam es am Montagnachmittag zu einem Zwischenfall mit einem Pferd. Das Tier der Nippeser Bürgerwehr stürzte während des Rosenmontagszugs.

28.02.2017

Zunächst hieß es, der Reiter sei bei dem Unfall verletzt worden. Ein Video, das ein Zuschauer ins Internet gestellt hat, zeigt, wie Zugteilnehmer vergeblich versuchen, das Pferd nach seinem Sturz wieder aufzurichten. Doch das Tier schafft es zunächst nicht wieder auf die Beine. Kinder, die die Szene aus nächster Nähe beobachten reagieren schockiert. Kurz darauf schickt ein Helfer die Zuschauer weg, um den Weg für das Tier frei zu machen.

Der Rosenmontagszug musste während der Rettung des Tieres kurzzeitig unterbrochen werden. Laut Medienberichten geht es Reiter und Pferd inzwischen wieder besser. (ga)