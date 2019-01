Nach Verkehrsunfall

Köln. Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlusstelle Kerpen musste ein Pferd aus einem Anhänger gerettet werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2019

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Kerpen hat am Mittwochmittag zu einer mehrstündigen Sperrung der Autobahn geführt. Dabei wurde ein Pferd schwer verletzt. Wie die Kölner Polizei mitteilte, war ein Transporter-Fahrer mit seiner Frau und dem gemeinsamen Säugling gegen 12 Uhr in Richtung Köln unterwegs. An seinen Transporter hatte er einen Anhänger angekoppelt, in dem er ein Pferd transportierte.

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es zu einer Kollision mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Audi A6. Der Transporter geriet daraufhin ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Der Pferdeanhänger riss sich dabei los und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Das transportierte Tier erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Da sich der Anhänger nicht mehr öffnen ließ, forderten die Polizeibeamten neben einem Veterinär zusätzlich die Feuerwehr an. Die Familie und der Fahrer des Audis blieben unverletzt. Das Pferd hingegen musste aus dem Anhänger befreit, tiermedizinisch versorgt und in einen angeforderten Ersatzanhänger verladen werden. Dazu sperrten Polizisten die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett für den Verkehr. Die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zogen sich bis in den Nachmittag. Um kurz vor 15 Uhr gaben die Beamten alle Fahrstreifen wieder frei.