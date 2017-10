Polizeieinsatz am Hohenzollernring

Köln. Eine Personenkontrolle der Kölner Bereitschaftpolizei fand am Nachmittag am Hohenzollernring in Köln statt. Teilnehmer einer bereits beendeten Veranstaltung hatten sich dort versammelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2017

Am Sonntagnachmittag, den 22. Oktober kam es am Hohenzollernring an der Ecke der Maastricher Straße in Köln zu einer Personenkontrolle durch die Kölner Bereitschaftspolizei. Laut Polizeiangaben hatten sich Teilnehmer einer Veranstaltung, die zuvor auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs stattfand, versammelt. Bei der angemeldeten Veranstaltung, einer kurdisch-irakischen Kundgebung, waren zunächst 3000 Teilnehmer anwesend. Etwa 100 Teilnehmer befanden sich nach dem Ende der Veranstaltung am Hohenzollernring.

Aufgrund der großen Personenzahl sah die Polizei eine Kontrolle als sinnvoll an und überprüfte die Personalien der jungen Männer. Es kam laut Polizeiangaben zu keinen Straftaten. Lediglich ein offener Haftbefehl, der bei der Kontrolle festgestellt wurde, wurde vollstreckt und einer der Männer fest genommen. Die Kontrolle verlief friedlich.