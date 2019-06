Ein Streifenwagen der Polizei am Hauptbahnhof in Köln.

04.06.2019 Köln. Neun Personen in weißen Gewändern haben am Dienstag Verunsicherung vor dem Kölner Hauptbahnhof ausgelöst. Die alarmierte Polizei rückte mit großen Kräften an, stoppte die Männer im Hauptbahnhof und durchsuchte sie.

Bei den Durchsuchungen der Personen sei nichts Gefährliches gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Kölner Polizei. Die Verdächtigen seien zur Personalienfeststellung mitgenommen worden. Sie selbst hätten angegeben, das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadans zu feiern. „Mittlerweile sind alle Absperrungen wieder aufgehoben“, sagte die Sprecherin. (dpa)