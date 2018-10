Tödlicher Unfall in Köln

Ein Polizist steht neben dem ausgebrannten Wrack eines Autos nach einem Unfall in Köln.

Köln. Ein Auto ist in Köln-Niehl gegen einen Brückerpfeiler geprallt und in Flammen aufgegangen. In dem Wagen wurde eine Person tot aufgefunden, die Identität ist noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.10.2018

Bei einem schweren Unfall in Köln-Niehl ist am Sonntagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, war die Person gegen 8.45 Uhr auf der Amsterdamer Straße unterwegs, als sie mit einem Ford in Höhe der Graditzer Straße mit hoher Geschwindigkeit gegen den Pfeiler einer Eisenbahnbrücke geprallt ist.

Das Auto schleuderte vom Pfeiler zurück auf die Straße und ging Zeugen zufolge direkt in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die noch nicht identifizierte Person wurde verbrannt und konnte nur noch tot geborgen werden. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Ursache für den Unfall ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Ersten Ermittlungen zufolge war die Person alleine unterwegs. Nach Angaben der Feuerwehr stieg eine große Rauchwolke vom Unfallort auf. Zudem werde die Statik der Brücke untersucht.

Die Ermittlungen zur Ursache und zur Identität der Person dauern an.