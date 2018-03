Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Am Freitagabend hat die Polizei am Flughafen Köln/Bonn einen Neuseeländer festgenommen.

Köln/Bonn. Am Freitagabend hat die Polizei am Flughafen Köln/Bonn einen Neuseeländer festgenommen. Nach ihm wurde von der Staatsanwaltschaft München gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.03.2018

Am frühen Abend des Karfreitags hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 30-jährigen Neuseeländer festgenommen. Laut der Polizei haben ihn die Beamten in der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach London gefasst.

Der Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft München aufgrund einer Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per

Haftbefehl gesucht.

Der Verurteilte konnte die offene Geldstrafe in Höhe von rund 1.250 Euro auf der Dienststelle der Bundespolizei bezahlen und somit eine Freiheitsstrafe im letzten Moment abwenden.