Überhitztes Fahrwerk

20.08.2018 KÖLN. Schrecksekunde für 152 Passagiere am Flughafen Köln/Bonn: Der Pilot ihrer Maschine nach Cluj musste am Montagmorgen wegen eines überhitzten Fahrwerks den Start abbrechen.

Ein Passagierflugzeug hat am Flughafen Köln/Bonn seinen Start wegen eines überhitzten Fahrwerkes abgebrochen. Die Maschine wollte Kurs nehmen in die rumänische Stadt Cluj. Der Pilot brach den Start am Montagmorgen ab und steuerte das Flugzeug wieder zum Terminal zurück. Alle 152 Passagiere konnten den Flieger unbeschadet verlassen, wie ein Flughafen-Sprecher mitteilte. Andere Starts oder Landungen hätten sich dadurch nicht verzögert. (dpa)