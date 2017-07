Dritter Jungvogel

Köln. Am 28. Juni ist bei den Paradieskranichen im Kölner Zoo Nachwuchs geschlüpft. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass das Kranich-Elternpaar einen Jungvogel aufzieht.

Laut dem Kölner Zoo stammt der Vater aus einer Zuchtstation in Südafrika. Die Mutter kam im Jahr 2010 aus dem Zoo in Jersey nach Köln. Bevor das Weibchen allerdings ein befruchtetes Ei legen konnte, mussten die Biologen und Tierpfleger des Kölner Zoos nachhelfen: Das Weibchen wurde in den Tagen vor der Eiablage künstlich besamt.

Besucher des Kölner Zoos können den kleinen Kranich in seinem Revier gegenüber der Roten Panda-Anlage beobachten. Der Zoo bittet aber um Abstand zu den Tieren. Kranicheltern verteidigen ihren Nachwuchs sehr aggressiv gegen Eindringlinge.

Paradieskranichküken im Kölner Zoo geschlüpft Foto: Werner Scheurer

Seit 1998 wird die Europäische Gehegepopulation dieser Art im Rahmen eines Zuchtprogramms vom Zoo Warschau koordiniert. In Europa werden derzeit knapp 100 Paradieskraniche in 42 Zoos und Vogelparks gezeigt.