25-Jähriger festgenommen

Köln. Die Polizei hat am Montag einen Paketboten festgenommen. Der 25-jährige Mann hatte Heroin bei sich und stand selbst unter dem Einfluss von Drogen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2018

Statt seine Pakete auszuliefern, hat ein Paketbote in Köln ein Drogengeschäft abgewickelt und selbst noch Drogen zu sich genommen. Dies führte nun zu seiner Festnahme. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige am Montagvormittag in Köln-Mülheim unterwegs. Am Wiener Platz traf er sich gegen 11 Uhr mit einem 57-Jährigen zu einem Drogengeschäft, wo das Duo ins Visier von Zivilpolizisten geriet.

Die Beamten überprüften die beiden Männer und fanden bei dem 25-Jährigen zwei abgepackte Einheiten Heroin und bei dem anderen Mann das mutmaßliche Drogengeld. Nach einem positiven Drogenvortest entnahm ein Arzt dem jungen Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Paketbote gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An seinem Transporter wurden zudem erhebliche technische Mängel festgestellt, woraufhin die Polizei eine Überprüfung durch den Tüv veranlasste.

Für die Empfänger der Pakete hatte die Festnahme keine größeren Folgen: Ein Ersatzfahrer durfte die Fracht vor der Sicherstellung des Fahrzeugs noch umladen.