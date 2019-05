Festnahme der Polizei

Köln. Ein Paar hat am Donnerstagnachmittag eine 47-jährige Frau am Kölner Hauptbahnhof geschlagen und getreten. Außerdem sollen ihr zwei Taschen gestohlen worden sein. Eine Streife nahm das Paar noch am selben Tag fest.

Von Philipp Neubauer, 24.05.2019

Am Donnerstagnachmittag wendete sich eine 47-jährige Frau aus Solingen an die Polizei, da drei unbekannte Täter ihr zwei Taschen gestohlen und sie geschlagen und getreten hatten. Die Bundespolizei leitete daraufhin eine Fahndung nach den drei Tätern ein, die aber zunächst erfolglos blieb.

Gegen 20.30 Uhr fiel einer Streife nach Angaben der Polizei ein Paar auf, das exakt auf die Beschreibung zutraf. Daraufhin wurde das Paar festgenommen. Die 38-Jährige Frecherin und ein 30-Jähriger aus München gestanden die Schläge an der Betroffenen, sagten allerdings nichts zu den gestohlenen Taschen. Der dritte Tatverdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen das Paar ein. Beide werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.