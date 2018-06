Alkoholisierter Mann

KÖLN. Ein aus einem Rollstuhl heraus pöbelnder Mann hielt die Bundespolizei in Köln auf Trab. Der Alkoholisierte urinierte schließlich in die Dienststelle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2018

Ein pöbelnder Rollstuhlfahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof auf Trab gehalten. Wie die Polizei mitteilt, trafen Bundespolizisten gegen 1.15 Uhr den 54-jährigen Portugiesen am Rolltreppenaufgang zu den Bahnsteigen neun und zehn an. Er brüllte wahllos Reisende an, die an ihm vorbeigingen. Die Beamten forderten den Mann auf, sich aus Sicherheitsgründen vom Bereich vor der Rolltreppe zu entfernen.

Da der alkoholisierte Mann der Aufforderung nicht nachkam, zogen die Polizisten ihn mit dem Rollstuhl zurück. Dagegen wehrte sich der 54-Jährige mit einem Ellenbogenstoß sowie einem Faustschlag, erwischte allerdings niemanden.

Die Beamten nahmen den Pöbler schließlich mit zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin sowie im Durchsuchungsraum der Wache ließ er sich aber noch immer nicht beruhigen. Im Gegenteil: Der Mann versuchte weiterhin die Beamten zu verletzten. Als die Polizisten ihn über seine Rechte und Pflichten im Strafverfahren belehrten, ließ er sich aus dem Rollstuhl fallen und urinierte in den Durchsuchungsraum.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" und "Versuchter Körperverletzung" ein. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen, wurde der Rollstuhlfahrer wieder entlassen.