Glosse "So gesehen"

Swisttal. Kommunalpolitiker haben es nicht leicht. Auch nach Feierabend entscheiden sie über wichtige Fragen. Doch muss eine Ratsitzung genau zum wichtigen Deutschland-Spiel bei der WM 2018 anberaumt werden?

Kommunalpolitiker haben es nicht leicht. Nach Feierabend entscheiden sie über Fragen, die für die Bürger in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde von Belang sind. Das sind nicht immer die großen Themen. Manchmal geht es „nur“ um einen Zebrastreifen oder um eine Straßenlaterne. Vielleicht nicht sehr wichtig für die gesamte Kommune, wohl aber für die betroffenen Anwohner.

Auch der Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss des Swisttaler Gemeinderates befasst sich mit solchen Dingen. Am Mittwoch, 27. Juni, um 16 Uhr treffen sich die 15 Mitglieder auf dem Friedhof in Morenhoven, um sich ein Bild vom besten Standort für die gewünschte Urnenwand zu machen. Just zu dieser Minute beginnt auch das WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea, das darüber entscheidet, ob Löws Team weiter kommt oder zuerst raus und dann nach Hause fliegt. Im Verlauf des Spiels werden die Swisttaler Politiker nach Miel weiterfahren, um sich dort die Beleuchtung am früheren Sportplatz anzusehen. Über diese beiden und 17 weitere Tagesordnungspunkte wird ab 17.30 Uhr im Rathaus diskutiert und entschieden.

War es im Interesse der Fußballfans im Ausschuss nicht möglich, die Sitzung zu verlegen? Nein, sagt Ausschussvorsitzender Günter Tappeser. Die Sitzung sei offiziell im Amtsblatt bekanntgemacht worden, somit sei die Öffentlichkeit hergestellt. Würde man sie jetzt kurzfristig verlegen, seien Beschlüsse eventuell anfechtbar.

Die Sitzung des Gemeinderates am 3. Juli wurde vor der amtlichen Bekanntmachung des Termins von 17.30 auf 18.30 Uhr verlegt. Bei dieser Verlegung um eine Stunde hatte man sicherlich den WM-Spielplan im Hinterkopf. Denn um 16 Uhr spielt die Nationalelf ihr Achtelfinale – wenn sie denn Gruppensieger wird. Wenn nicht, war die Verlegung für die Katz.