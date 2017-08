Rock- und Punk-Location in Ehrenfeld

Der Kult-Club „Underground” in Köln-Ehrenfeld soll nach 29 Jahren Betrieb am 15. September abgerissen werden.

Köln. In weniger als einer Woche haben über 18.000 Menschen eine Online-Petition unterschrieben, die den Abriss des Kult-Clubs „Underground” in Köln-Ehrenfeld verhindern soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2017

Am 15. September soll die Ära „Underground“ enden. Dann soll das Heliosgelände, auf dem sich der Club befindet, an die Firma Bauwens abgegeben werden, die die Fläche wiederum an die Stadt Köln verkauft. Dort soll nämlich eine Grund- und Gesamtschule entstehen.

Mit der Online-Petition „Underground Köln – vereintes NEIN zum Abriss“ soll dieser Schritt allerdings doch noch verhindert werden. Zur Begründung heißt es unter anderem, dass viel Bürger nicht über die Bebauungspläne informiert wurden. Die Initiatoren, die sich ausdrücklich von den Betreibern des Clubs distanzieren, fordern, „einen Kompromiss, der den Standort des Undergrounds trotz Bebauung umgeht um ein kleines bisschen Kultur an seinem Originalstandort zu erhalten.“

Von den bislang 18.255 Unterstützern kommen 8488 aus Köln (Stand: 15.08.2017, 21:32). Das ist wichtig, da für das Quorum nur die Unterschriften aus der Region zählen, auf die sich die Petition bezieht. 5000 Unterschriften waren für das Quorum notwendig, um die Petition dem Stadtrat vorzulegen und Stellungnahmen von den Ratsmitgliedern der Stadt Köln anzufordern.

Die Petition läuft noch bis zum 6. September.