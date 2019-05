Köln. Oft gesehen wird derzeit ein YouTube-Video über den Kölner Dom. Instrumental an der Flöte und der Orgel wird eine ganz besondere Ode an die Kathedrale präsentiert, die nicht nur Kölner begeistert.

Von Jill Mylonas, 03.05.2019

Mehr als 12.000 Aufrufe hat ein YouTube-Video des Kanals "Kölner Dom Official" innerhalb von zwei Tagen erreicht - und die Klickzahlen steigen rasant. Darin steht ein junges Mädchen früh morgens ganz alleine zwischen Chor und Mittelschiff des Kölner Doms und spielt auf ihrer Flöte. Schon nach wenigen Noten wird deutlich, dass es sich um Bläck Fööss' „Du bes die Stadt“ handelt. Besonders macht das Video unter anderem die Kameraführung. Erst ist die Flötistin ganz nah zu sehen, dann folgt ein Übergang zur Sicht in die menschenleere Kathedrale, in der sie steht, bis schließlich eine Pfeilerfigur zu den Klängen der Flöte zu sehen ist.

Dann setzt ein weit größeres Instrument ein, und Domorganist Winfried Bönig spielt die Orgelfassung des Stücks "Highland Cathedral", dessen Melodie in Köln durch die Bläck-Fööss-Hymne bekannt geworden ist. Während er spielt, zeigt das Video das Innere des gotischen Doms mit all seinen Kunstwerken und seiner Architektur.

"Der originale Titel ‚Highland Cathedral‘ legte für mich nahe, das Stück auch als Hymne auf den Kölner Dom zu deuten", so Bönig. Erst 2018 sei die Orgelfassung des 1982 ursprünglich für Dudelsack entstandenen Stücks erschienen.

Als eine "rund fünfminütige Ode an unser Gotteshaus, das in der Morgensonne eine ganz eigene Faszination ausübt" bezeichnet der YouTube-Kanal sein Video in der Beschreibung. Und nicht nur die Kölner sind begeistert: In den Kommentaren heißt es etwa "Mein Lieblingsdom, mein Lieblingslied - und das, obwohl isch keene Kölsche bin."