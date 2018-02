Auf Finderlohn verzichtet

Köln. Es gibt auch ehrliche Menschen. Eine mit mehreren einhundert Euro gefüllte Geldbörse brachte ein 37-jähriger Wohnungsloser nun in Köln zur Polizei. Auf einen Finderlohn verzichtete er.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2018

Wie die Polizei Köln mitteilt, brachte ein ehrlicher Finder am Samstagmorgen eine Geldbörse, die mit mehreren hundert Euro gefüllt war, zur Polizeiwache in Kalk. Er verzichtete sogar auf den ihm eigentlich zustehenden Finderlohn.



Die Geldbörse hatte der Mann in der KVB-Linie 3 zuvor gefunden. Auf der Wache übergab er der diensthabenden Beamtin die Börse mit den Worten, dass er für Rückfragen nicht zur Verfügung stehen würde. Er habe vor einigen Tagen seine Wohnung verloren und sei nun obdachlos. "Auf Finderlohn verzichte ich", sagte er und verließ die Polizeiwache.



Anhand der Ausweispapiere ermittelten die Beamten die Besitzerin der Geldbörse und händigten der Frau das Portemonnaie samt Inhalt wenig später aus.