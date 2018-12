Niehler Hafenbecken

Köln. Im Niehler Hafen in Köln ist am ersten Weihnachtstag ein niederländisches Partyschiff gesunken. Es ist Öl ausgetreten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.12.2018

Die Feuerwehr war am Dienstagvormittag ab 11 Uhr am Hafen in Köln-Niehl im Einsatz. In dem Hafenbecken waren zwei Schiffe nebeneinander festgemacht worden. Vermutlich stieg der Pegel und das niederländische Partyschiff blieb mit der Kante unter dem Rand des Hafenbeckens stecken.

Dadurch geriet das Schiff in Schieflage und es drang Wasser ein. Die Einsatzkräfte konnten das Sinken nicht mehr verhindern. Nur noch ein Teil der oberen Etage des Schiffs ragt aus dem Wasser. Menschen waren nicht an Bord. Weil viel Öl ausgetreten ist, musste die Feuerwehr den Ölteppich sichern.

In den nächsten Tagen soll das Schiff mit einem Schiffskran angehoben und dann abtransportiert werden, so der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber dem GA. Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften und zwei Booten vor Ort.