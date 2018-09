Junge war in Decke gewickelt

Köln. Ein neugeborenes Baby ist in Köln-Porz offenbar ausgesetzt worden. Ein Anwohner fand den in eine Decke gewickelten Jungen am Samstag gegen 13 Uhr auf einem Weg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.09.2018

Nachdem am Samstag im Kölner Stadtbezirk Porz ein ausgesetztes Neugeborenes gefunden wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Mutter des Babys geben könnten. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner den Jungen, der kurz zuvor auf die Welt gekommen sein muss, am Samstag gegen 13 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Kopenhagener und der Genter Straße in Porz gefunden. Nach ersten Untersuchungen in einem Krankenhaus schließen die Ärzte eine Lebensgefahr für den Neugeborenen aus.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zur Mutter des Babys machen? Hat jemand beobachtet, wie das Baby abgelegt wurde? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.